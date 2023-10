Antalya Büyükşehir Belediyesi, Halk Et Projesiyla Antalyalıları uygun fiyat ve kaliteli etle buluşturmaya devam ederken ürün yelpazesine sucuk üretimini de ekledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin yerelden kalkınma modelinin ilk adımı olarak 2019 yılında hayata geçirdiği Halk Et Projesi ile Antalyalılar sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünlerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Halk Et Satış Mağazaları ve mobil tır ile 11 ilçede tüketime sunulan etler, direkt besiciden alınarak hijyenik ortamlarda kesimi yapılarak modern bir ortamda güvenle vatandaşla buluşuyor.

Halk Et, insan sağlığına dayalı et üretimine yeni bir ürün daha ekledi. Halk et, et ve et ürünleri, çiğ Halk süt ve ANET karttan sonra ANET markası altında sucuk üretimine başladı. Özenle seçilen dana etinden sağlıklı ve hijyenik bir şekilde üretilen fermente -ANET Sucuk, uygun fiyatla Halk et satış mağazalarında satışa sunmaya başladı. ANET sucuku vatandaşlar beğeniyle tüketiyor.