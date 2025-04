Kocaeli'de İzmit Belediyesinin uygun fiyatlı ve sağlıklı et hizmetini vatandaşa ulaştırdığı Halk Et Mobil Aracı bugün Dilovası halkıyla buluştuKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vatandaşlara uygun fiyatlı ve güvenilir et ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et projesi, ilçe ilçe gezmeye devam ediyor.

Halk Et Mobil’in bugünkü durağı ise Dilovası oldu. Dilovası halkını Halk Et Mobil Aracı’na davet eden Başkan Hürriyet, “Halk Et Mobil’in haftanın en az 4 günü İzmit’te, geri kalan günlerde diğer ilçelerimizde hizmet vereceğini söylemiştik. Dün Darıca ile başladık, bugün de Dilovası’ndayız. Cuma günü de Gebze’de olacağız. Var gücümüzle bütün ilçelerde bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Mobil araç sadece satış noktamız. Et İzmit’te uygun şartlarda hazırlanıyor ve bu araca naklediliyor. Bu aracın içinde et gezdirmiyoruz" dedi.

"Bizim derdimiz halkımıza kaliteli eti uygun fiyata sunmak" diyen Başkan Hürriyet, "Bundan da tüm halkımız yararlansın istiyoruz. Gönül ister ki daha çok imkanımız olsun. Şu an imkânlarımız diğer ilçelere haftada bir ya da 15 günde bir gitmek. İmkanlarımız artınca, kendi çiftliğimizi kurunca bu sayıları da arttıracağız. Arzu eden herkes gelip gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir“ ifadelerini kullandı.