Adıyaman Halk Eğitimi Merkezinde 2022 yılında 4 bin 737 kurs açılırken, bu kurslardan 44 bin 513 kişi kurs mezuniyet belgesi aldı.

Adıyaman Halk Eğitimi Merkezinde 2022 yılında 4 bin 737 kurs açılırken, bu kurslardan 44 bin 513 kişi kurs mezuniyet belgesi aldı.

Adıyaman merkez ve 8 ilçede bulunan halk eğitimi merkezi tarafından 2022 yılında toplam 667 usta öğretici tarafından 4 bin 737 kurs açıldı. Açılan kurslara 86 bin 437 kursiyer başvururken, devam eden kursların yanı sıra tamamlanan kurslardan 44 bin 513 kursiyer mezun olarak belgelerini aldı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, “Halk eğitimi merkezleri ülkemizdeki her yaş, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyindeki vatandaşlarımıza onların ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurslar düzenleyen yaygın eğitim kurumlarımızdır.

Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimiz genelinde de halk eğitimi kursları vatandaşlarımıza her alanda hizmet vermeye devam ediyor.

İlimiz genelindeki halk eğitimi merkezleri Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bölgenin özelliklerine uygun ve vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda her türlü kursu açmaktadır. Bundan sonraki süreçte de gelen talepler doğrultusunda kurslar açılmaya devam edecektir.

Halk Eğitim Merkezlerimiz; okuma-yazma, yabancı dil, müzik, sanat, spor, halk oyunları, gastronomi, sağlık vb. birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bunun yanında kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Halk Eğitimi Merkezlerimiz tarafından kurslar açılmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığımızın bu yıl uygulamaya aldığı Köy Yaşam Merkezleri ile Halk Eğitimi Merkezlerinin ulaşılabilirlik alanını daha da genişletilerek, köylerimizde de kurslar açılmaya başlanmıştır. Halk eğitimi çerçevesinde ulaşılamayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar bu genişleme devam edecektir” dedi.