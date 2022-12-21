Manisa’nın Salihli ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezinde 2022 yılında 735 kurs açılırken, bu kurslardan 18 bin 250 kişi kurs mezuniyet belgesi aldı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezinde 2022 yılında 735 kurs açılırken, bu kurslardan 18 bin 250 kişi kurs mezuniyet belgesi aldı.

Salihli’de 7’den 70’e her yaş, eğitim, gelir, sosyal statü ve kültür düzeyindeki vatandaşların ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurslar düzenleyen Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezi, 2022 yılında 735 kurs açılırken, bu kurslardan 18 bin 250 kişi kurs mezuniyet belgesi aldı.

Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitimi Merkezinde Aile okulu, yetişkinler için okuma yazma, bilgisayar işletmenliği, klavye, genel muhasebe, katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği, giyim üretim teknolojileri alanı kıyafet dikimi, el sanatları, nakış kursu, çocuklar için resim sanatı eğitimi, akıl ve zeka oyunları, drama, din eğitimi alanı kursları, karate, judo, basketbol, hokey, atletizm, futbol kursları gibi birbirinden farklı kurslar açılıyor. Bundan sonraki süreçte de Halk Eğitim Merkezinde gelen talepler doğrultusunda sosyal ve kültürel kurslar açılmaya devam edeceği öğrenildi.