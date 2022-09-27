Halk Eğitimi Merkezi, geçen hafta Saray Bahçası’nda açtığı tanıtım ve kayıt stantının ardından bu hafta da Genç Osman Parkı’ndaki stantta vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.

Halk Eğitimi Merkezi, geçen hafta Saray Bahçası’nda açtığı tanıtım ve kayıt stantının ardından bu hafta da Genç Osman Parkı’ndaki stantta vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 73 alanda açmış olduğu 3872 kurs programına katılmak için tanıtım ve kayıt stantını ziyaret eden Bayburtlu vatandaşlar, Halk Eğitimi Merkezi yetkililerinden kurslar hakkında bilgi alarak yeni kurslara kayıtlarını yaptırabiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Müdür Yardımcısı Serdal Salık, Şube Müdürleri Cuma Temel, Dursun Yeşil ve Ramazan Demir ile birlikte Genç Osman Parkı’ndaki stantı ziyaret ederek tanıtım ve kayıt işlemleri hakkında Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri ve öğretmenleriyle değerlendirmelerde bulundu.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma, aile okulu, spor, zekâ oyunları, ehram dokuma, yabancı diller, bilişim teknolojileri, el sanatları, bağlama gibi sayısız kurstan vatandaşların ücretsiz olarak yararlanabileceklerini belirten Güney, tüm Bayburtluları Halk Eğitimi Merkezine beklediklerini kaydetti.