2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimi ile beraber Kuyucak Meslek Yüksekokulu ve Kuyucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile ADÜ öğrencilerine ücretsiz kurslar açıldı.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimi ile beraber Kuyucak Meslek Yüksekokulu ve Kuyucak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile ADÜ öğrencilerine ücretsiz kurslar açıldı.

Kişisel gelişim, sosyal ve mesleki alan kurslarında iş ve sosyal hayatta iletişim, meslek etiği, liderlik eğitimi, girişimcilik, diksiyon, uygulamalı tiyatro, fotoğraf çekimi, bilgisayar kullanımı, web tasarımı gibi meslek hayatında yararlanılacak eğitimlerin yanı sıra el sanatları, resim, pilates, tenis, aşçılık, cilt ve saç bakımı gibi kişisel eğitim kursları da planlamada yer alıyor.

Kuyucak Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kişisel, sosyal ve mesleki donanımlarını geliştirmelerine yönelik yapılan programda, Kuyucak Halk Eğitim Merkezi Müdür Yrd. Hakan Moran, Rehber Öğr. Müge Ertürk ve İngilizce Öğr. Fatma Kocabaş ise düzenlenen seminer ile kurslar hakkında öğrencilere bilgilendirdi.