Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Denizli geneline görev yapan yaklaşık bin usta öğreticiyle bir araya geldi. Eğiticilerin sorunlarını da dinleyen Çalışkan, her gün Denizli nüfusunun yarısına etki eden büyük bir aile olduklarını kaydetti.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan’ın yanı sıra Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Yavuz Çağlar, halk eğitim merkezi müdürleri ve usta öğreticiler katıldı.

Programın açılışında gerçekleşen halk oyunu gösterilerinin ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, milli eğitim camiasının kılcal damarları en geniş camia olduğunu söyledi. Denizli’de bugün itibariyle 190 bin öğrencinin, 16 bin öğretmen, 1000’e yakın usta öğretiyle Denizli’nin yarı nüfusuna etki ettiklerini ifade etti. Çalışkan, “Yaklaşık 1 ay önce bakanımızın takdiriyle Denizli’ye atandık. Hayat boyu öğrenme bizim tüylerimizi diken diken eden alanlardan bir tanesidir. Bugün burada kuracağım cümleler aile içerisinde samimi cümleler olacaktır. İleride ben sizleri ziyaret ettiğimde de birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Tüm cümlelerimiz samimi, içten ve altı dolu olacaktır. Bunu yakın çalıştığımız arkadaşlarımız görüyor ve hissediyor. Hayat boyu; doğumdan ölüme 7’den 70’e herkese hitap eden alanlarımızdan biridir. Sizlerin çalışmalarıyla Denizli’mizde güçlü bir şekilde devam ediyor. Pandemi döneminde ve yaşanan felaketlerde tüm arkadaşlarımız tüm usta öğreticilerimiz sahadaydı. Biz geçtiğimiz günler içinde Denizli genelinde okul müdürlerimizle toplantı yaptık. Yaklaşık bin müdürümüzle bir araya geldik. Arkadaşlarımıza dedik ki sağınıza solunuza bakın ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görün" dedi.

"Milli eğitim camiası kılcal damarları en geniş camiadır" diyen Çalışkan, şöyle konuştu:

"Denizli’de bugün itibariyle 190 bin öğrencimiz, 16 bin öğretmenimiz bine yakın usta öğreticimizle çok büyük bir aileyiz. Bu rakama kursiyerlerimizi eklediğimizde ve 2’ye çarptığımızda Denizli’nin yarı nüfusu eder. Her akşam yemek yenirken, çay içilirken konuşulan bir camiayız. Bu kadar büyük bir aileyiz. 3 bin 771 kurs programımız var. Yine bu alanda da usta öğreticilerimizle birlikte büyük bir aileyiz. Halk eğitim faaliyetlerimizi yürüttüğümüz sahadaki uç beyimiz diyorum ben ona vatandaşımızla birebir muhatap olan, onun kişisel gelişimine katkı koyan bizim sahadaki gören gözümüz, duyan kulağımızsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız, hayat boyu öğrenme çalışmalarından çok memnun. Öğretici-kursiyer ilişkisinden ziyade bir aile ortamı var. Teyzelerimiz diyor ki öğreticiye bu bizim evladımız diyor. Evden yiyecekler gelmiş güzel bir ortam olmuş. Böyle olduğunu görünce çok mutu oluyorum”

Konuşmanın ardından söz alan usta öğreticileri, sorunlarını İl Müdürü Çalışkan’a birebir iletme imkanı buldu. Usta öğreticilerin bir araya gelerek kaynaştığı toplantı mini konserle sona erdi.