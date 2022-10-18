Samsun Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün "Ayvacık Dijital Gelişim Projesi" çerçevesinde bilgisayar öğretmenleri İspanya’da 10 günlük eğitim alacak.

Samsun Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün "Ayvacık Dijital Gelişim Projesi" çerçevesinde bilgisayar öğretmenleri İspanya’da 10 günlük eğitim alacak.

Ayvacık Halk Eğitim Merkezi tarafından Türkiye Ulusal Ajansı’nın Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği çerçevesinde Ayvacık Dijital Gelişim Projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi bilgisayar öğretmenleri İspanya’ya giderek 10 günlük bir eğitim alacak. Sonrasında Türkiye’ye tekrar dönecek öğretmenler, edindikleri bilgi ve deneyimleri Ayvacık’ta açılacak olan Yetişkinlerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu’nda kursiyerlerle paylaşacak.

Projenin İspanya’ya yapılacak personel hareketliliği öncesi son eğitim toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Ayvacık Halk Eğitim Merkezi kodlama atölyesinde yapılan eğitim toplantısında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri; Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, “Yetişkinlerde Dijital Becerilen Geliştirilmesinin Yaygın Eğitim Çalışmalarına Etkisi”, Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu “Dijital Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi”, Dr. Öğr. Üyesi Özge İşeri “Dijital Dünyada İstismarların Önlenmesi”, Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak ise “Medya Okuryazarlığı” konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Eğitime katılan Kurum Müdürü Ayhan Arslanbay, “Özellikle pandemi döneminde gördük ki yetişkinlerimizin dijital dünya ile olan bağlantıları çok iyi değil. Dijital ortamlarda halledilebilecek birçok sorun için evlerinden çıkmak ve ilgili kurumlara ulaşmak için çaba sarf ediyorlar. Bu da özellikle Ayvacık gibi coğrafi açıdan dezavantajlı bölgelerde zaman kaybıdır. Ayrıca ekonomik olarak da ilgili kişiye yük getirmektedir. Ayvacık Dijital Gelişim Projesi’nin çıkış noktası da burasıdır. İstiyoruz ki projemiz sayesinde ulaşacağımız herkese temel dijital becerileri kazandıralım. Kazanılan bu beceriler kendilerine daha kaliteli bir yaşam standardının da kapılarını açacaktır” dedi.