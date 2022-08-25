Afyonkarahisar Emirdağ Halk Eğitim Merkezi geçtiğimiz dönem liseden mezun olan öğrencilere yönelik ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık kursu açtı. Kursa katılan öğrenciler 2022 YKS sonuçlarına göre önemli başarılar elde etti.

Afyonkarahisar Emirdağ Halk Eğitim Merkezi geçtiğimiz dönem liseden mezun olan öğrencilere yönelik ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık kursu açtı. Kursa katılan öğrenciler 2022 YKS sonuçlarına göre önemli başarılar elde etti.

Konuyla ilgili konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Volkan Kaya, Halk Eğitim Merkezinde liseden mezun öğrencilere yönelik üniversite sınavlarına hazırlık için açılan ücretsiz kurslardan 2022 YKS sonuçlarına göre eşit ağırlık puan türünden Türkiye geneli 13 bin sıralama ile bir öğrencinin hukuk fakültesine yerleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Kaya, “Emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, bizlere doküman kitap, soru bankası, deneme sınavı desteği sağlayan hayırseverlerimize ve bize güvenen ailelerimize teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl da yine mezun öğrencilerimizi yükseköğrenime hazırlamak için kurslarımızı açacağız” dedi.

Kaya, yeni dönem için kurslara başvuruların Emirdağ Halk Eğitim Merkezinde başladığını belirterek kaydolmak isteyen öğrencilere de çağrıda bulundu.