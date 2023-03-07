Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye’de, Halk Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü usta öğreticisi Esma Özdemir; Çıraklık Eğitim Merkezi Bayan Kuaförlüğü Bölümü öğrencileri Gülcan Atıcı ve Gülşah Kara ile birlikte Osmaniye Liseler kampüsünde kurulan çadır kentte yaşayan depremzedelere hizmet veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye’de, Halk Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü usta öğreticisi Esma Özdemir; Çıraklık Eğitim Merkezi Bayan Kuaförlüğü Bölümü öğrencileri Gülcan Atıcı ve Gülşah Kara ile birlikte Osmaniye Liseler kampüsünde kurulan çadır kentte yaşayan depremzedelere hizmet veriyor.

Osmaniye Halk Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü usta öğreticisi Özdemir, "Bölgedeki depremzedelere bir nebzede faydalı olabilmek, saçlarına kesim ve bakım yapmak, küçük çocukların ve annelerinin saçlarına örgü tarzı bakımlar yaparak mutlu etmek, deprem psikolojisini bir nebze düzeltebilmek için bu çalışmayı gönüllü ve ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz. Biz depremin 4. gününden itibaren buradayız, bu süreç devam ettiği sürece de burada olacağız" dedi.