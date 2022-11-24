Erzincan’da ’’En İyi Narkotik Polisi: Anne’’ projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimlerde Halk Eğitim Merkezi’nde kurs gören anne ve anne adayları bilgilendirildi.

Erzincan’da ’’En İyi Narkotik Polisi: Anne’’ projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimlerde Halk Eğitim Merkezi’nde kurs gören anne ve anne adayları bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi Erzincan’da Kasım 2020 tarihinde hayata geçirilmiş olup, ‘Narkorehber’ ve ‘Narkonokta’ faaliyetleri ile Halk Eğitim Merkezinde kurs gören anne ve anne adaylarına, sürücü kurslarında eğitim gören vatandaşlara, müftülük bünyesinde çalışan cami imamları ve Kuran kursu hocalarına, Kuran kurslarında bulunan anne ve anne adaylarına, kent genelinde çeşitli okullarda görevli öğretmen ve idarecilere, öğrenci velilerine ve özel güvenlik görevlilerine madde bağımlılığı ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda seminerler verilerek farkındalık oluşturuyor.

Projenin asıl amacı; uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması, anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi.

Bu çerçevede; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ki Halk Eğitim Merkezi’nde kurs gören anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.