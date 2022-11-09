Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Çaycuma Halk Eğitim Merkezi arasında çeşitli kurslar açılacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Çaycuma Halk Eğitim Merkezi arasında çeşitli kurslar açılacak.

Çaycuma Halk Eğitim Merkezi üniversite öğrencileri için Meslek Yükseokulu arasında işbirliği yaparak kurs açacak. Voleybol, Tiyatro, Kick Boks, El Sanatları ve Almanca gibi açılacak olan kurslar ücretsiz olacak. Kurs saatleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere belirlenecek. Tüm kurslar Meslek Yüksekokulu’nda yapılacak. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi; "Meslek Yüksekolumuzda Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile aşağıdaki kurslar Kasım ayından itibaren açılacaktır. Kurslara katılmak isteyenlerin Kütüphanede bulunan kursiyer kayıt formunu doldurup-imzalayıp tekrar Kütüphane yetkilisine teslim etmeleri gerekmektedir. Formda katılmak istenen kurs mutlaka belirtilmeli; her bir kurs için ayrı bir form doldurulması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 10 Kasım 2022-Perşembe saat 12’ye kadar. 12 kişinin altında başvuru yapılan kurslar açılmayacaktır. Yeterli sayıya ulaşılması halinde kurs açılacak ve ders programlarına göre kurs gün-saatleri hafta içi veya hafta sonu olmak üzere daha sonra belirlenecektir. Tüm kurslar Meslek Yüksekokulumuzda verilecektir. Kursa katılım ve devam zorunludur. Kurslar ücretsizdir. Açılacak Kurslar: Voleybol, Tiyatro, Kick Boks, El Sanatları ve Almanca".