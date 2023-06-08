Denizli’de halk eğitim kursiyerlerinin tasarladığı ürünlerin yer aldığı “Dünden Bugüne Zarafet” temalı defile, geçmişe yolculuk yaptırdı.

Denizli’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri devam ediyor. Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi usta öğretici ve kursiyerlerinin yıl boyunca tasarladıkları ürünlerden oluşan geçmişten günümüze kadar kadın kıyafetlerin yer aldığı “Dünden Bugüne Zarafet” sergisi ve defilesi yapıldı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde Dünden Bugüne Zarafet konulu yapılan defile ve sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı konuşmasında “Pamukkale halk eğitimi merkezi giyim kursiyerlerimizin yıl boyunca tasarladığı ve diktiği el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği sergi ve defilede birbirinden değerli eserleri gördük. Halk eğitimi merkezlerimizde vatandaşlarımızın kabiliyetleri ve ilgileri çerçevesinde birçok kurs modülümüz var. Açılan kurslarla vatandaşlarımız becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Günlük kıyafet, özel gün kıyafetleri ve gelinliklerden oluşan ve “Dünden Bugüne Zarafet” temasıyla yapılan defilede Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi 21 usta öğreticisi ve kursiyer tarafından tasarlanıp dikilen 46 kıyafet sunuldu. Sergi alanında da 2 bin 500 civarı kıyafet ve giyim aksesuarı sergilendi.