Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali HayatPark’ta coşkuyla gerçekleşti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Konyaltımızın hem kültür hem de sanatla bağını güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Antalya’nın Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı’nı sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali HayatPark’ta düzenlendi. 14 Farklı ülkeden gelen dans gruplarının ağırlandığı festivalde, dansçılar, kültürel zenginliklerini sergileyen gösteriler sundu. Festival, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın yanı sıra, Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, muhtarlar, STK yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

“Konyaaltı’nı sanatın başkenti yapacağız”

Festivalde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, gerek kent merkezi gerekse kırsalda düzenledikleri festivallerle Konyaaltı’nın hem kültürel hem de sanatsal bağlarını güçlendirmeye çalıştıklarını aktardı. Başkan Kotan, ‘’Bugün burada sahne alacak dans grupları, hem kendi kültürlerini hem de kültürel miraslarını bizimle paylaşarak kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek. Farklı coğrafyalardan gelen dansçılarla el ele vererek kültürlerimizi paylaşacağız ve birlik ile beraberliğimizi pekiştireceğiz. Halk dansları önemlidir; bir coğrafyayı tanımak istiyorsanız, o bölgenin şarkılarına, türkülerine ve özellikle halk oyunlarına bakın derim. Çünkü halk oyunları, o bölgenin geçmişini yansıtır. Göreve gelmeden önce de söylemiştik; Konyaaltı’nı sanatın ve kültürün başkenti yapma konusunda iddialıyız. Organizasyonda emeği geçen bütün dostlarımıza, katılımcı topluluklara ve katılımınız için sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu