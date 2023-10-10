Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, başarılı gösterileri ile adından söz ettirirken yeni dansçılarını arıyor.

Topluluk, eğitmenler gözetiminde devam eden çalışmalar ile birlikte yıl boyunca pek çok kez performans sergiliyor. Öte yandan Halk Dansları Topluluğu, ekibe katılacak yeni dansçılar için kapılarını açtı. Kayıtlar için son tarih 27 Ekim olarak açıklanırken, ilk çalışma ve tanışma ise 2 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde olacak. Halk Dansları Topluluğu’na katılmak isteyenler, duyuru görseli üzerinde yer alan QR kodu okutarak kayıt yaptırabiliyor.