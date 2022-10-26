97 yaşında hayata gözlerini yuman Halit Kıvanç’ı, onun için hazırlanmış alanda anan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, usta spikerin imzasına ve fotoğrafına karanfil bırakı.

97 yaşında hayata gözlerini yuman Halit Kıvanç’ı, onun için hazırlanmış alanda anan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, usta spikerin imzasına ve fotoğrafına karanfil bırakı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, dün vefat eden duayen gazeteci ve spiker Halit Kıvanç’ı andı. Ataç ve beraberindekiler, Tepebaşı Belediyesi tarafından 2012 yılında açılan Altın Ayaklar adlı alanda bulunan Halit Kıvanç’ın imzasının ve fotoğrafının işlendiği tablete karanfil bıraktı. 97 yaşında hayatını kaybeden usta spikerle olan anlılarını anlatan Ahmet Ataç, Altın Ayaklar projesinden kendisine bahsettiğinde, onun çok sevindiğini ve duygulandığından ifade etti. Kıvanç’ın işinin ehli olduğuna sık sık değinen Ataç, sergilenen fotoğraflar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

“Futbol konusunda uzmandı”

Altın Ayaklar projesinin açılışı için Eskişehir’e geldiğinde Halit Kıvanç’la fotoğraflarının da sergilendiği alanda konuşan Ataç, “Halit ağabeyi ben radyoda tanımıştım, maçları anlatırdı. Ama öyle bir becerisi vardı ki örneğin İngiltere’de bir maç anlatsa oradaki futbolcuları, Almanya’da bir maç anlatsa oradaki futbolcuları tanırdı. Müthiş birikimli bir insandı. Değerli programlarda da sunuculuk yapardı, ama genlikle futbol konusunda uzmandı. İşte biraz önce söyledim, FİFA Dünya Kupasını ilk anlatan büyüğümüzdü, 10 kez daha anlattı. 2012’de Altın Ayaklar projesini yaptığımızda, evinde bizi ağırladı. Onunla alakalı kısmı söylediğimizde çok duygulandı. Gerekli işlemler yapıldı ve konumlandırıldı. Açılışta da Eskişehir’e gelip aramızda bulundu. Onu tanımaktan çok mutluluk duydum. Çok mütevazi bir insandı. Neticede Halit ağabeyi kaybettik 97 yaşında, nur içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun, Allah rahmet eylesin” dedi.