Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Ticari Diplomasi Ödül Töreninde Türkiye-Irak İş Konseyi, ‘Medya Görünürlüğü’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü iş konseyi adına Başkan Halit Acar aldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Ticari Diplomasi Ödül Töreninde Türkiye-Irak İş Konseyi, ‘Medya Görünürlüğü’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü iş konseyi adına Başkan Halit Acar aldı.

Törende Halit Acar, ödülü başkanı olduğu iş konseyi adına Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un elinden aldı. Ödüle ilişkin konuşan Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, 2022 yılında Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı üçüncü ülke olan Irak’ın ticaret açısından önemine vurgu yaptı. Acar, “Bazen sadece başarılı olmanız yetmez, bu başarıyı tüm dünyaya duyurmanız gerekir. Bunu böbürlenmek olarak değerlendirmeyin. İş insanlarının ve karar mercilerinin dikkatini bir alana toplamak için medya görünürlüğü çok önemli. DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi olarak bu ilkemizi hep göz önünde tutuyoruz. Ticari diplomasinin gücünü etkili kitle iletişim mekanizmalarıyla birleştiriyoruz” dedi.

Başkan Acar, “Başarı tesadüf değilse mütevazı olmak yerine bunu hedef kitlenize anlatmak ödevinizdir” ifadelerini kullandı.