Eskişehir’de kaldığı otelden ayrılan ve çarşıda şüpheli hareketler sergileyen bir şahsı polis ekipleri başka bir otele yerleştirdi.

Odunpazarı ilçesine bağlı 2 Eylül Caddesi’nde yaşanan olayda bankta oturan, adının İsmail olduğu öğrenilen bir vatandaşın şüpheli hareketleri çevre esnafın dikkatini çekti. Koltuk değneği ile yürümekte zorluk çektiği görülen şahsın hareketleri üzerine çevredekiler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri şahsın sağlık kontrollerini sağladıktan bir süre sonra polis ekiplerine de ihbar edildi. Afyonkarahisar’da ikamet ettiği ancak Eskişehir’de bir süredir yaşadığı öğrenilen vatandaş ardından polis ekipleri tarafından alınarak uygun bir otele yerleştirildi.