Haliliye Belediyesi üst yapı çalışmaları çerçevesinde yürüttüğü hizmetlerini ilçenin dört bir yanında aralıksız olarak sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi üst yapı çalışmaları çerçevesinde yürüttüğü hizmetlerini ilçenin dört bir yanında aralıksız olarak sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal ayrımı yapmadan yol çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiriyor. Ekipler, yol yapım, bakım ve onarımın yanı sıra kırsal mahallelerde sathi kaplama asfalt ve parke döşeme çalışmalarını devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, İnci Mahallesinde sathi kaplama asfalt, Güvenli Mahallesinde stabilize yol, Emirler Mahallesinde ise kilitli beton parke döşeme çalışmalarını yürütüyor. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada çalışmaların ilçe genelinde programlar dahilinde devam edileceği ifadelerinde bulundu.