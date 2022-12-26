Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla mahalle sakinlerinin talebi yönünde kazandırılan Ahmet Yesevi Kapalı Semt Pazarı, vatandaşlar tarafından takdir edildi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla mahalle sakinlerinin talebi yönünde kazandırılan Ahmet Yesevi Kapalı Semt Pazarı, vatandaşlar tarafından takdir edildi.

Ahmet Yesevi Mahalle sakinlerinin talebine kayıtsız kalmayan Canpolat’ın talimatlarıyla, içerisinde kapalı semt pazarı/otopark, sosyal yardım kompleksi (aşevi, sosyal market, glutensiz ekmek fırını) bulunan Ahmet Yesevi Kompleksi tamamlandı. Sosyal yardım kompleksinde çalışmalarda sona gelinirken, kapalı semt pazarı vatandaşların hizmetine sunuldu. Cuma günleri hizmet veren kapalı semt pazarı ile zor şartlarda kurulan çadırlardan kurtulduklarını ifade eden vatandaşlar, gönüllerince alışverişlerini yapıyor. Güvenlik kamerası ve aydınlatma sistemleriyle modern bir alanda pazar alışverişlerini yaptıklarını kaydeden vatandaşlar ve pazar esnafı, Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti. Şanlıurfa Pazarcılar Dernek Başkanı Mehmet Emin Kızılateş ise, “Ahmet Yesevi Mahallesinde olan çalışmasından ötürü Canpolat’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ahmet Yesevi Mahallesine güzel bir pazar kazandırıldı, mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum. Gerçekten yazın bizi toz, dumandan, kışın çamurdan kurtardılar.. Öte yandan, toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Ahmet Yesevi Kompleksinin içerisinde aşevi, sosyal market, ve glutensiz ekmek fırını bulunan sosyal yardım kompleksi bölümü ise kısa süre içerisinde hizmete sunulacak.