Haliliye Belediyesinin sporcuya yönelik destekleri ile müsabakalara hazırlanan Milli Sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, katıldığı paralimpik güreşinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençliğe ve spora yatırımları ile Şanlıurfa’dan genç yetenekler çıkıyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı Spor Birimindeki branşlarda yetişen gençler, başarıdan başarıya koşuyor. Düzenlenen müsabakalara katılan sporcular çeşitli branşlardan derece alırken, Haliliye Belediyesi bünyesinde yetişen 20 yaşındaki Milli Sporcu Abdulsamet Ocakoğlu da başarısıyla göz dolduruyor. Belediye bünyesindeki merkezlerde yürüttüğü çalışmalar ile katıldığı şampiyonalardan madalya ve derecelerle dönen Ocakoğlu, son olarak 2023 Sezonu Paralimpik Bilek Güreşi Şampiyonasına katıldı. Şampiyonada rakiplerini mağlup eden Ocakoğlu, namağlup bir şekilde Türkiye Şampiyonu oldu. Aldığı şampiyonlukla kentin gururu olan Ocakoğlu, her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.