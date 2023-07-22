Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü halk sağlığını korumak amacıyla gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetimleri aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Ekipler, ilçe genelinde market ve bakkallarda yaptığı denetimlerde reyonlarda yer alan etiketteki fiyat ve kasadaki fiyat karşılaştırması ile ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti. Yapılan denetimlerde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat denetimleri yapan ekipler tarafından kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

Hedefin halkın sağlığını ve menfaatini korumak olduğun vurgulanırken, denetimlerin aralıksız olarak sürdüğü ifade edildi.