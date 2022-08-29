Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü altyapı çalışmalarıyla yolların kalitesini artırırken, üstyapıya yönelik yürüttüğü hizmetlerle yolları daha konforlu hale getiriyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü altyapı çalışmalarıyla yolların kalitesini artırırken, üstyapıya yönelik yürüttüğü hizmetlerle yolları daha konforlu hale getiriyor.

Haliliye Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü yol çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Program dahilinde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda ilçenin yol ağını genişleten Fen İşleri ekipleri, ilçenin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Yol açma çalışmalarına merkez ve kırsal ayrımı yapmadan devam eden ekipler, İmam Bakır Mahallesinde bakım ve onarım ile mevcut yolları daha konforlu hale getiriyor. Kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak, yeni yolları hizmete sunan ekipler, vatandaşlardan tam not alıyor. Haliliye Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen üstyapıya yönelik çalışmaların yanı sıra altyapı çalışmalarıyla da yolların kalitesi artıyor. Fen İşleri ekipleri, Devteyşti Mahallesinde taşkınların önüne geçmek için ihtiyaç duyulan alanlarda drenaj borusu ile yolları güçlendiriyor. Bölgede hummalı bir çalışma yürüten ekipler, yeni yolları hizmete sunuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise program dahilinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.