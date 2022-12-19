Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü sıcak asfalt ve kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yenilediği yolları, vatandaşların hizmetine sunuyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü sıcak asfalt ve kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yenilediği yolları, vatandaşların hizmetine sunuyor.

Yeniliğin ve değişimin kalbi Haliliye sloganı ile hizmetlerini devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan ilçenin yol ağını genişletirken, diğer yandan da asfalt ve kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yolları konforlu hale getiriyor. Haliliye’nin refahı için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, merkez mahallelerde sıcak asfalt ve parke döşeme çalışmalarını etap etap tamamlıyor. Bu çerçevede Veysel Karani Mahallesinde ömrünü tamamlamış olan yollarda sıcak asfalt çalışmaları için zemin hazırlıklarını tamamlayan ekipler, yolları sıcak asfaltla buluşturuyor. Sıcak asfaltla yenilenen yollar daha konforlu hale gelirken, Konuklu Mahallesinde ise kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla döşenen yollar hizmete sunuluyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Haliliye’nin dört bir yanında yürütülen ve vatandaşlardan tam not alan yol çalışmaları ise periyodik olarak devam ediyor.