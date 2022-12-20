Haliliye Belediyesi, kent genelinde yaşayan yaklaşık 2 bin çölyak ve PKU’lu vatandaşa yönelik sürdürdüğü ücretsiz glutensiz ekmek desteğini, yılda 741 bin 680 ekmek üreterek devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi, kent genelinde yaşayan yaklaşık 2 bin çölyak ve PKU’lu vatandaşa yönelik sürdürdüğü ücretsiz glutensiz ekmek desteğini, yılda 741 bin 680 ekmek üreterek devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi, “Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi” sloganıyla vatandaşların ihtiyaç duydukları alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla her alanda vatandaşları yalnız bırakmayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 1884 çölyak ve 148 PKU’lu vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Sırrın Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında bulunan Haliliye Belediyesi Glutensiz Ekmek Fırını ile kent genelindeki çölyak ve PKU’lu hastalara ücretsiz glutensiz ekmek dağıtımı yapılıyor. Glutensiz Ekmek Fırınına kayıt yaptıran vatandaşlar, Haliliye Belediyesi tarafından kendilerine verilen kartla aylık 30 adet ekmeği ücretsiz olarak teslim alıyor. Böylelikle; bu fırından çölyaklı vatandaşlar için yıllık 687 bin 660, PKU’lular için ise 54 bin 20 ekmek üretiliyor. Hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu Glutensiz Ekmek Fırınından yararlanan vatandaşlar, sağlanan bu destekten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesine teşekkür ediyor. Glutensiz ekmek hizmetiyle çölyak ve PKU’lu vatandaşların yanında olan Haliliye Belediyesi, zor bulunan ve raf fiyatları yüksek olan glütensiz gıdaları da hazırladığı kolilerle periyodik olarak vatandaşlara ulaştırıyor.