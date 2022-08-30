Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz konserlerinin ilki Devteyşti Mahallesinde gerçekleşti.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz konserlerinin ilki Devteyşti Mahallesinde gerçekleşti.

Haliliye Belediyesi tarafından mahalle mahalle düzenlenecek olan yaz konserleri başladı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın Ramazan ayı dolayısıyla ilçede düzenlenen etkinlikte yaz konseri sözü vermesi ile çalışmalarını yürüten kültür ve sosyal işleri müdürlüğü, ilk konseri Devteyşti Mahallesinde düzenledi. Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkında düzenlenen konserde sahne alan Haliliye Belediyesi sıra gecesi ekibi, türküleriyle mahalle sakinlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Mahalle sakinleri Urfa türkülerine eşlik ederken, alanda vatandaşlara meyan şerbeti ikram edildi.

Yaz konserlerinin bugünkü durağı

İlki Devteyşti Mahallesinde düzenlenen yaz konserleri, ikinci gününde ise Süleymaniye Mahallesinde devam edecek. Şehit Ahmet Oktay Günak Parkı yapılacak olan konser etkinliği 20.45’de başlayacak. Etkinlik alanında vatandaşlara meyan şerbeti ikram edilecek. Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenecek olan yaz konserleri takvimi ise 31 Ağustos Ahmet Yesevi Parkı, 2 Eylül İmambakır Mahallesi Halil Karaduman Parkı, 5 Eylül Devteyşti Mahallesi 15 Temmuz Parkı, 6 Eylül Karşıyaka Mahallesi Göbeklitepe Parkı, Ulubatlı Mahallesi 7 Eylül Turgut Özal Parkı olarak belirlendi.