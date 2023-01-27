Haliliye Belediyesi, Regaip Kandili nedeniyle ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Haliliye Belediyesi, Regaip Kandili nedeniyle ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Haliliye Belediyesi, sosyal belediyeciliğin örneği olarak Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara ikramlarda bulundu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan Ayının müjdeleyicisi olan Regaip Kandili’nde vatandaşların Regaip Kandilini tebrik ederek, kandil simidi ikramında bulundu. İlçe sınırlarında yer alan ve yoğunluğun olduğu Toplama Merkezinde stant kuran ekipler, vatandaşların duasını aldı. Akşam saatlerinde yapılan ikramın da ardından yatsı namazı sonrası ise kandil simidi ikramı devam etti. Sanayi Camiinde namazlarını eda eden vatandaşların Regaip Kandilini kutlayan ekipler, ikramlarını sürdürdü.

Sosyal belediyeciliğin örneği olan kandil simidi ikramı ise vatandaşlardan takdir topladı.