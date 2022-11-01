Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sıcak asfalt ve kilitli beton parke döşemelerini merkez mahallelerde devam ettiriyor. Kısa sürede hizmetine sunulan yollar, vatandaşlardan tam not alıyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sıcak asfalt ve kilitli beton parke döşemelerini merkez mahallelerde devam ettiriyor. Kısa sürede hizmetine sunulan yollar, vatandaşlardan tam not alıyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olan yollarda bakım ve onarım yapıyor. İlçe genelinde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten ekipler, merkez mahalleleri ise sıcak asfalt ve kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yeniliyor. Bu çerçevede kentin işlek noktası Emniyet Caddesinde sıcak asfalt çalışmalarıyla yolların ömrünü artıran ekipler, Ahmet Yesevi Mahallesini ise kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla konforlu hale getiriyor. Merkez mahallelerde etap etap süren yol çalışmaları, kırsal mahallelerin de sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla buluşmasıyla tamamlanıyor. Canpolat’ın yatırımlarıyla merkez ve kırsal mahallelerde kısa sürede tamamlanan yeni yollar hizmete sunulurken, çalışmalar mahalle sakinlerin tarafından ise memnuniyetle karşılanıyor. Asfalt ve kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yolların konforunun artığını ifade eden mahalle sakinleri, Haliliye Belediyesine ve ekiplere teşekkür etti.