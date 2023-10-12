Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin dört bir yanında yürütülen çalışmalarla bir yandan onarım çalışmaları devam ederken, bir yandan da üstyapı hizmetleriyle yollar iyileştiriliyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü üstyapı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla üst yapı hizmetlerinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını sürdüren fen işleri müdürlüğü, deforme olan yollarda bakım ve onarım yapıyor. Yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten ekipler, kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla da yolların konforunu artırıyor. Kısa sürede tamamladıkları yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunan Fen İşleri Müdürlüğü, yağmur suyu drenaj döşeme çalışmalarıyla da yolların kalitesini artırıyor. Paşabağı Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesinde yürütülen çalışmalarla yolları kış aylarına hazır hale getiren ekipler, hummalı çalışmalar ile yolları iyileştiriyor.

Fen işleri müdürlüğünün ilçe genelindeki üstyapıya yönelik çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.