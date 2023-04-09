Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gece gündüz sürdürülen üstyapı çalışmalarıyla deforme olan kilitli beton parke taşları yeniden onarılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin dört bir yanında yürütülen üstyapı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olan yollarda bakım ve onarım yapıyor. İlçe genelinde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten ekipler, merkez mahalleleri kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yeniliyor. Bu çerçevede çalışmalarını periyodik olarak devam ettiren ekipler, Karşıyaka, Ahmet Yesevi ve Süleymaniye Mahallelerindeki yolları kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla konforlu hale getiriyor. Üstyapı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren ekipler, bir yandan da sel nedeniyle deformelerin meydana geldiği mahallelerdeki kilitli beton parke taşlarını yeniliyor. Kısa sürede üstyapı çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü, tamamladıkları yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ilçenin konforu ve refahı için üstyapı çalışmalarının mesai kavramı gözetmeden sürdürüleceği belirtildi.