Haliliye Belediyesi tarafından hummalı şekilde yürütülen stabilize yol çalışmaları ile yollar konforlu hale gelirken, yeni yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, “Yeniliğin ve değişimin kalbi Haliliye” sloganı ile çalışmalarını yürütüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla ilçe genelinde merkez ve kırsal gözetmeden sahada yer alan Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan mevcut yollara bakım ve onarım yaparken, bir yandan da hizmete sunduğu yeni yollarla ilçenin yol ağını genişletiyor. Yol bakım ve narım çalışmalarını ilçenin dört bir yanında devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, Konuklu Mahallesindeki yolları ise stabilize yol çalışmalarıyla konforlu hale getiriyor. Yapılan altyapı çalışmalarının ardından yolları yenileyen ekipler, hummalı bir şekilde sürdürdüğü yol çalışmalarını tamamlıyor. Bu çerçevede Konuklu Mahallesinde devam eden yol çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefleyen ekipler, periyodik olarak bitirdiği yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen stabilize yol, kilitli beton parke yapım ve yeni yol açma çalışmalarının merkez ve kırsal mahallelerde periyodik olarak devam edeceği belirtildi.