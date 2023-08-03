Haliliye’de ulaşım ağını her geçen gün genişleten Fen İşleri Müdürlüğü, İmam Bakır Mahallesinde açtığı yeni yolu hizmetine sundu. Başkan Canpolat’a teşekkür eden Muhtar İmam Deniz, “Nerede eksiğimiz, nerede sıkıntımız varsa hallediyorlar. Allah razı olsun” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını hummalı şekilde devam ettiriyor.

İlçe genelinde merkez ve kırsal farkı gözetmeden sahada yer alan Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan sıcak asfalt, sathi kaplama, kilitli beton parke ve stabilize çalışmalarıyla yolları konforlu hale getirirken, bir yandan da açtığı yeni yollarla ulaşım ağını genişletiyor. Haliliye’nin refahı için çalışmalarını devam ettiren ekipler, İmam Bakır Mahallesinde açtığı yeni yolu mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Ekiplerin özverisiyle devam eden yol açma çalışmaları için mahalle sakinleri adına Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür eden İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz, “Bizim 613. Sokağımızda bir sıkıntı vardı. Haliliye Belediyesi’nde, Fen İşlerine bildirdik. Sağ olsunlar hemen gelip yaptılar, halettiler. Mehmet Canpolat Başkanıma teşekkürlerimi sunarım. Nerede eksiğimiz varsa, nerede sıkıntımız varsa bizim imdadımıza yetişirler ve bütün sıkıntılar giderilir. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise hizmet dahilinde olan mahallelerde yol açma, sıcak asfalt, kilitli beton parke, sathi kaplama ve stabilize yol çalışmalarının devam ettiği belirtildi.