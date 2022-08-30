Haliliye Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşa Türk Bayrağı hediye etti.

Haliliye Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşa Türk Bayrağı hediye etti.

Haliliye Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşa bayrak dağıttı.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıl dönümünde Türk bayrağı hediye etti. İlçenin işlek noktalarında esnaf ve vatandaşa Türk Bayrağı hediye eden ekipler, tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet etti.

Türkiye tarihine kazınan zaferlerde Haliliye Belediyesinin Türk bayrağı hediye ederek, o ruhu yaşattığını ifade eden vatandaşlar ise Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.