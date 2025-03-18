Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Belediye bünyesinde hizmet veren Sosyal Market, Ramazan ayında da vatandaşlara destek sağlıyor.

Haliliye Belediyesi, "Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ulaşmadık hane bırakmamak için çalışmalarını devam ettiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksi bünyesindeki Sosyal Market ile gönüllere dokunan hizmetlerini sürdürüyor. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendiren bu hizmet ile yaklaşık 30 bin aile, Haliliye Belediyesi tarafından kendilerine verilen kart ile sosyal marketten alışveriş yapıyor. Komisyon tarafından belirlenen kriterlerdeki vatandaşlar, kendilerine tanımlanan kartlara yüklenen puanlar ile temel gıda, temizlik ve giyim ihtiyaçlarını sosyal market aracılığıyla sağlıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile her kesime dokunmaya devam eden Haliliye Belediyesi, Ramazan ayında dayanışma ruhunu güçlendirerek, ihtiyaç sahibi ailelerin de yüzünü güldürüyor.