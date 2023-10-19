Haliliye Belediyesi’nin 3 noktada hayata geçirdiği sıfır atık marketlere dönüştürülebilir atığını getiren vatandaşlara çeşitli temizlik ürünleri hediye ediliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği marketler ile çevre kirliliği önleniyor.

Haliliye Belediyesi’nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde hayata geçirdiği sıfır atık projesiyle geri dönüşüm atağı sürüyor.

Temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde yürütülen sıfır atık marketler ve ilçenin belirli noktalarına kurulan geri dönüşüm kutularıyla vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması amaçlanıyor. Bu çerçevede Devteyşti Mahallesinde bulunan Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkı, Şair Nabi Mahallesinde bulunan Buluntu Hoca Parkı ve Ahmet Yesevi Mahallesine kurulan sıfır atık market ile vatandaşlar, geri dönüştürülebilir atıklarını getirerek, karşılığında puan sistemiyle temizlik ürünleri alıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği proje çerçevesinde her gün yüzlerce kilo kağıt ve bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırılıyor.

Temizlik işleri müdürlüğü tarafından toplanan atıklar daha sonra ise atık dönüşüm merkezine götürülerek, ayrıştırılıyor. Periyodik olarak çalışmaların devam ettiği Sıfır Atık Marketlerde temiz bir çevre için çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.