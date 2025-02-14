Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla, "Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye" sloganı ile ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor. Belediye ekipleri, yıl boyunca sıcak yemek dağıtarak, ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında oluyor.

İlçe genelinde komisyonca tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yılın 365 günü devam eden aşevi hizmetinden, 996 hanede 4 bin 445 vatandaş faydalanıyor. Belediye bünyesindeki aşçılar tarafından özenle hazırlanan yemekler, günün ilk ışıklarıyla sefer taslarına dolduruluyor. Ekipler tarafından kapı kapı dağıtılan sıcak yemekler, bir önceki gün bırakılan boş sefer kaplarıyla değiştiriliyor. Sıcak yemeğin sofralardan eksilmediği aşevi hizmeti ile Sosyal Belediyecilik örneği gösteren Haliliye Belediyesi, binlerce vatandaşın hayır duasını alıyor.

Sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aşevi hizmetinin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği belirtilerek, belediyenin vatandaşlarının yanında olmaya devam edeceği ifade edildi. Öte yandan, yapılan açıklamada ise aşevi hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların belediyenin iletişim merkezi aracılığıyla detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi.