Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün merkez mahallelerde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarıyla Ertuğrulgazi Mahallesinde tamamlanan yollar, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın merkez mahallelerde sözünü verdiği sıcak asfalt atağı tüm hızıyla devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Canpolat’ın talimatlarıyla yapılan yatırımların ardından merkez mahalleleri sıcak asfaltla buluşturuyor. Ömrünü tamamlamış ve deforme olan yollar, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı personellerin özverili çalışmasıyla sıcak asfaltla yenileniyor. Bu çerçevede yapılan incelemelerin ardından sıcak asfaltla yolları yenilenen Ertuğrulgazi Mahallesinde çalışmalarda sona gelindi. Ekipler tarafından deforme olan eski asfaltın sökülmesinin ardından sıcak asfaltın tamamlandığı yollar, mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Başkan Mehmet Canpolat’ın alan gezileri esnasında sözünü verdiği ve kısa süre içerisinde hizmete sunulan yollar, vatandaşlardan ise tam not aldı.

Fen işleri müdürlüğü tarafından periyodik olarak devam eden sıcak asfalt çalışmalarının ise Kamberiye, İpekyol ve Devteyşti Mahallelerinde tamamlandığı kaydedildi.