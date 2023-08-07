Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hummalı şekilde devam eden sıcak asfalt çalışmaları, Dağeteği Mahallesinde konforlu yolların hizmete sunulmasıyla devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfalt atağı merkez mahallelerde sürüyor.

Kırsal mahallelerde stabilize yol ve sathi kaplama asfalt çalışmalarını etap etap sürdüren ekipler, merkez mahallelerde de sıcak asfalt çalışmalarını tamamlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu ömrünü tamamlayan ve deforme olan eski asfaltların sökülmesinin ardından hazırlık çalışmalarını tamamlayan ekipler, mahalleleri sıcak asfaltla buluşturuyor. Bu çerçevede Dağeteği Mahallesinde hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin özverili çalışmasıyla sıcak asfaltın döküldüğü yeni yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor. Kısa süre içerisinde tamamlanan ve ulaşımı rahatlatan yeni yollar ise vatandaşlardan tam not alıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen yol çalışmalarının periyodik olarak devam ettiği kaydedildi.