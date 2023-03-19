Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kentte yeniden etkili olan şiddetli yağışla bildikte gece boyu sahada olan ekipler, hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa’da etkili olan şiddetli yağış sonrası çalışmalarını devam ettiriyor. Kentte geçtiğimiz günlerde yaşanan sel ve su baskının ardından dün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte ekipler çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Şiddetli yağış sonrası su baskınlarının olduğu bölgelerde teyakkuzda olan ekipler, Karşıyaka, Devteyşti, Süleymaniye, Ahmet Yesevi, Sancaktar, Veysel Karani, Sırrın Mahalleleri ve ilçedeki dereler başta olmak üzere su taşkınlarının meydana geleceği alanlarda incemelerine devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı personelleri ve iş makineleriyle sahada olan Haliliye Belediyesi, gece boyunca hummalı bir şekilde çalışmalarını devam ettirdi. Su baskınlarına karşı mahalle mahalle incelemelerde bulunan ekipler, hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için sahadan ayrılmadı.

Vali Ayhan ve Canpolat mahalle mahalle inceledi

Kentte etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da bir an olsun sahadan ayrılmadı. İlçe genelinde mahalle mahalle incelemelerini sürdüren Vali Salih Ayhan ve Başkan Canpolat, olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları koordine etti.

Zabıta ekipleri anonslarla uyarılarda bulundu

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de, yağışın başladığı ilk andan itibaren yaptıkları anonslarla, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dere yatağına yakın hanelerde ikamet eden ve giriş katta oturan vatandaşlara dikkatli olmaları ve güvenlik nedeniyle evlerini boşaltmalarını belirten zabıta ekipleri, kalacak yeri olmayan vatandaşların yurtlarda konaklayabileceğini kaydetti.

Öte yandan, 7/24 esasıyla çalışan Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi ise vatandaşlara bir telefon kadar yakın olmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin alındığı iletişim merkezi, ilgili müdürlüklerle koordineyi sağlayarak, anında çözüm odaklı çalışıyor.