Haliliye Belediyesinin açtığı spor kurslarına yoğun ilgi devam ediyor.

Kültür ve sosyal işleri müdürlüğü tarafından açılan kurslarla şampiyon sporcular yetişmeye devam ediyor. Avrupa Şampiyonu Abdulsamet Ocakoğlu’nun eğitmenliğini yaptığı bilek güreşi kursu, Devteyşti Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezinde devam ediyor. Kursta bilek güreşinin nasıl yapıldığı, kondisyon, ağırlık ve maç antrenmanlarının yanı sıra, milli takım seçmeleri içinde çalışmalar yapılıyor. Bilek güreşi kursuna katılan gençler desteklerinden ve hedeflerine ilerlemelerine imkan sağlayan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının Devteyşti Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezinde devam ettiği kaydedildi.