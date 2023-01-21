Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla riskli olduğu tespit edilen metruk yapılar vatandaşlardan gelen talep üzerine güvenlik tedbirleri alınarak yıkılıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla riskli olduğu tespit edilen metruk yapılar vatandaşlardan gelen talep üzerine güvenlik tedbirleri alınarak yıkılıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla riskli ve metruk yapıların yıkımı gerçekleşiyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Teknik ekipler tarafından yapılan saha çalışmaları doğrultusunda riskli olduğu tespit edilen metruk yapılar, inceleme sonrası yapılan tahliye işleminin ardından yıkılıyor.

Bu çerçevede Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler son yaptıkları incelemeler doğrultusunda Şair Nabi Mahallesinde 2, Devteyşti Mahallesinde ise 1 riskli ve metruk yapının tespitini sağladı. Tespiti yapılan meskenlerin yasal sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları, güvenlik tedbirleri çerçevesinde gerçekleşti.

Vatandaşlardan gelen talep üzerine Haliliye ilçesi riskli ve metruk yapılardan arınırken, 2022 yılında ise 117’si kaçak olmak üzere 351 riskli ve metruk yapının yıkımı gerçekleşti.