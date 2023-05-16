Haliliye Belediyesi tarafından yeni kazandırılan parklarda çim ekimleri devam ederken, mevcut parklar ise bakım ve onarım çalışmalarıyla güzelleşiyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını yürüten çevre koruma ve kontrol Müdürlüğü ile yeşil alan miktarı her geçen gün artıyor.

“Daha Yeşil bir Haliliye” sloganıyla çalışmalarını sürdüren çevre koruma ve kontrol müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmak için hummalı bir şekilde çalışıyor. Bu çerçevede Ahmet Yesevi Mahallesinde 6 bin metrekarelik alana yeni park alanı kazandıran ekipler, ağaçlandırma çalışmalarının ardından çim ekimlerini gerçekleştiriyor. Oyun, fitness ve oturma alanlarıyla vatandaşlara yeni bir yaşam alanı sunulacak olan Ahmet Yesevi Mahallesindeki parkın kısa sürede hizmete sunulması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan yeni parklar vatandaşların hizmetine sunulurken, bir yandan da mevcut parklarda bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. İlçe genelindeki mevcut parklarda yapılan peyzaj çalışmalarıyla parkları güzelleştiren ekipler, bordür boyamayla da bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor.