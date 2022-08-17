Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yeni park yapım çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri ile parklar yaşam alanına dönüştürülüyor.

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yeni park yapım çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri ile parklar yaşam alanına dönüştürülüyor.

Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve Doğanın Kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını devam ettiriyor. İlçeye kazandırılan yeni parklar ile yeşil alan miktarını arttıran ekipler, mevcut parklarda ise bakım ve onarım yapıyor. Peyzaj düzenlemeleri ile rengarenk çiçekler toprakla buluşturulurken, mevsim şartlarına bağlı olarak yeşil dokunun daha sağlıklı gelişebilmesi için budama çalışmaları ile parklara estetik görüntü veriliyor.

Piknik masaları, bank ve kamelyalar yerinde onarılıyor

Daha yeşil bir Haliliye için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sahada yürütülen çalışmaların yanı sıra müdürlük bünyesinde yer alan atölyelerde ise yıpranan piknik masaları, banklar ve kamelyalar onarılıyor. Ekipler tarafından düzenlemeleri yapılan ve yerinde onarılan piknik masaları, bank ve kamelyalar, ilk günkü görünümlerini kazanarak, yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor.