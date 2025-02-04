Haliliye Belediyesi meclis toplantısında alınan karar ile deprem ve kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen ve yeniden aynı daire sayısında inşa edilen yapılar, otopark bedellerinden muaf tutulacak. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilave eklenen daireler için de minimum fiyat tarifesi uygulanacağını kaydetti.

Haliliye Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantılarının birinci birleşimi gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığındaki toplantı, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde yer alan meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi.

Haliliye’ye yönelik kararların alındığı oturumda, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm ile yapılacak yapı parsellerinin otopark yönetmeliği hükümleri doğrultusunda alınan otopark bedellerinden muaf tutulması talebi oy çokluğuyla kabul edildi. Plan ve bütçe komisyonuna havale edilen karar ile Haliliye Belediyesi, deprem ve kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen ve tekrar aynı daire sayısında inşa edilen yapılardan otopark ücreti almayacak. İlave eklenen daireler için de minimum fiyat tarifesi uygulanacağını belirten Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak depremde ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak yıkımı gerçekleştirilen yerlerin bir an önce tekrar bina yapılıp, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi adına otopark yönetmeliğindeki otopark ücretleri ile alakalı geçmiş dönemdeki daire sayısı kadar bir otopark ücretinin muaf tutulması, ilave gelebilecek daire ile ilgili en alt miktar otopark ücreti alınması çerçevesinde meclis üyelerimiz komisyonda bir çalışma yapacak. Bunu, hukuk çerçevesinde bir zemine oturturlarsa eğer hem kentsel dönüşüm hem de depremden yıkılmış binaların otopark ile ilgili iş ve eylemleri kolaylaştırmak adına Haliliye Belediyesi olarak bir karar almış olacağız" ifadelerini kullandı.