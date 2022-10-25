Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul çevresindeki market ve bakkallara yönelik yaptığı denetimlerde gençlerin sağlığını tehdit eden ürünlerin satışının yapılmamasına yönelik uyarılarda bulundu.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul çevresindeki market ve bakkallara yönelik yaptığı denetimlerde gençlerin sağlığını tehdit eden ürünlerin satışının yapılmamasına yönelik uyarılarda bulundu.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, “Huzur ve Güvenin Kalbi Haliliye” sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla halkın sağlığı için denetimlerini sürdüren ekipler, okul çevresindeki mini market ve bakkallara yönelik denetim gerçekleştirdi. Özellikle ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların çevresinde bulunan marketleri denetleyen zabıta ekipleri, hijyen kuralları başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Okul çevresinde satışı yasak olan ve gençlerin sağlığını tehdit eden ürünlerin satışının yapılmaması için uyarılarda bulunan ekipler, satışı yapılan ürünlere el konulacağını ve gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını belirtti.Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen talepler doğrultusunda denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.