Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul çevresindeki marketlere ve okul kantinlerine yönelik gerçekleştirdiği denetim ile gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini inceleyerek, hijyen kontrollerini sağladı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, “Huzurun ve Güvenin Kalbi” sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla öğrencilerin sağlığı için denetimlerini sürdüren ekipler, okul çevresindeki marketlere ve okul kantinlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Geleceğin teminatı olan gençlerin sağlığına önem veren Haliliye Belediyesi, hijyen kuralları başta olmak üzere satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığını da inceleyen ekipler, market ve kantin işletmecilerine uyarıda bulunarak, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek ürünlerin satışının yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Kantinlerde bulunan gıda ürünlerinin hijyenik ortamda hazırlanması gerektiğini belirten ekipler, ürünlerin saklama şartlarına göre muhafaza edilmesi için uyarılarda bulundu. Denetim esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, işletmecilere teşekkür ederek, denetimlerin devam edeceğini belirtti.