Haliliye Belediyesi, güvenliği sağlamaya yönelik yürüttüğü metruk ve riskli yapı denetimlerinde, metruk yapılara geçit vermeyerek, yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Haliliye Belediyesi, güvenliği sağlamaya yönelik yürüttüğü metruk ve riskli yapı denetimlerinde, metruk yapılara geçit vermeyerek, yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü, riskli ve metruk yapılarla ilgili denetimlerine bütün bölgelerde devam ediyor. Halkın sağlığını korumak ve mahalle güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda, İletişim Merkezi Hattına gelen taleplerin de incelemeleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, yürüttüğü denetimlerde Şehitlik, Şair Nabi ve Atatürk Mahallelerinde tespit edilen 4 yapıyla ilgili çalışmalar başlattı. Yapılan incelemeler sonrası alınan güvenlik önlemleri altında iş makineleriyle yapıların kontrollü şekilde yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların riskli ve metruk yapılarla ilgili bizzat yapacakları müracaatların ardından çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.