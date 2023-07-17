Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ulubatlı Mahallesinde sona gelinen sıcak asfalt çalışmaları ulaşımı kolaylaştırıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın direktifleriyle merkez ve kırsal mahallelerde ulaşımın konforunu artıran Fen İşleri Müdürlüğü, sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahallelerde yol açma, sathi kaplama asfalt ve stabilize yol çalışmalarını devam ettiren ekipler, merkez mahallelerde de kilitli beton parke döşeme ile sıcak asfalt çalışmalarını tamamlıyor. Yapılan incelemeler sonucu ömrünü tamamlayan eski asfaltın sökülmesinin ardından hazırlık çalışmalarını tamamlayan ekipler, altyapısını bitirdikleri mahalleleri sıcak asfaltla buluşturuyor. Bu çerçevede Ulubatlı Mahallesinde hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfaltla yenilenen yollar, mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor.

Mahalle sakinleri, tamamlanan ve ulaşımı kolaylaştıran sıcak asfalt çalışmaları için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti. Fen işleri müdürlüğü tarafından devam eden sıcak asfalt çalışmalarının merkez mahallelerde periyodik olarak devam ettiği bildirildi.