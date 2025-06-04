Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ekmek ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılayabilmesi amacıyla nöbetçi fırın listesi oluşturdu. İlçede faaliyet gösteren fırın işletmecileriyle yapılan istişareler neticesinde, bayram boyunca 74 fırının hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Zabıta müdürlüğü ekipleri, hem vatandaşların mağduriyet yaşamaması hem de fırın hizmetlerinin aksatılmaması adına gerekli planlamaları tamamladı. Oluşturulan nöbet çizelgesi kapsamında, belirlenen fırınlar bayramın tüm günlerinde açık olacak şekilde hizmet verecek.

Haliliye Belediyesi yetkilileri, vatandaşların nöbetçi fırın listesine belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabileceklerini belirterek, kurban bayramı süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına denetimlerin de aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Haliliye Belediyesi olarak vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.