Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından 7 mahallede düzenlenen yaz konserleri ile mahalle sakinlerine unutulmaz akşamlar yaşatıldı.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından 7 mahallede düzenlenen yaz konserleri ile mahalle sakinlerine unutulmaz akşamlar yaşatıldı.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleri yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, 7 mahallede Yaz Konseri düzenledi. İlçede mahalle mahalle yapılan konserlerde Haliliye Belediyesi Sıra Gecesi Ekibi sahne aldı. Devteyşti, Süleymaniye, Ahmet Yesevi, İmambakır, Karşıyaka ve Ulubatlı Mahallesinde düzenlenen konser etkinliğinde sıra gecesi ekibi seslendirdiği türkülerle, mahalle sakinlerine unutulmaz akşamlar yaşattı. Türkülerin yanı sıra kapanış konserinin yapıldığı Ulubatlı Mahallesi Turgut Özal Parkında folklor ekibi ve mehteran takımı gösterileriyle büyük beğeni topladı. Yoğun ilgi gören konser alanında vatandaşlara ise yöresel lezzetlerden olan meyan şerbeti ikram edildi.

Yaz akşamlarında düzenlenen konserler ile eğlendiklerini ifade eden vatandaşlar, Belediye başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine, teşekkürlerini iletti.